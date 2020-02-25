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У Китаї розробляють пероральну вакцину від коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 08:48
У Китаї розробляють пероральну вакцину від коронавірусу
Ілюстративне фото (freepik)

Для виготовлення вакцини в якості основи використовувалися пекарські дріжджі

Група вчених Тяньцзінського університету (Китай) повідомила про розробку потенційної пероральної вакцини від нового коронавірусу. Про це повідомляє газета "Хуаньцю шибао".

Для виготовлення вакцини в якості основи використовувалися пекарські дріжджі (лат. Saccharomyces cerevisiae), а S-білок (Spike-білок) нового коронавірусу - в якості мішені для генерації антитіл.

Повідомляється, що дослідження, розробку і тестування нової вакцини проводить група фахівців під керівництвом професора Тяньцзінського університету Хуан Цзиньхая.

Додамо, пероральний прийом лікарських засобів - прийом ліків через рот, шляхом проковтування ліки.

Нагадаємо, в Південній Кореї жертвою коронавірусної інфекції COVID-19 вже стали вісім осіб.

Нагадаємо, в Італії, станом на 19:00 24 лютого, зафіксовано 229 випадків захворювання коронавірусом. У зв'язку з цим прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна посилює заходи безпеки.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний аеропорт "Бориспіль" приймає всі заходи для недопущення розповсюдження коронавірусу в Україні. Пасажирів з країн з ускладненою епідемічною ситуацією оглядає медик прямо на борту.

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