У В'єтнамі підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом

Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Загальна кількість заражених коронавірусом у В'єтнамі збільшилася до 12 людей

У В'єтнамі підтвердив ще два нових випадки коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в країні загальна кількість заражених новим різновидом коронавіруса досягло 12.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, обидва заражених є громадянами В'єтнаму з північної провінції Вінь-Пхук і мали тісні контакти з людьми, у яких раніше підтвердили наявність коронавіруса.

Нагадаємо, станом на 6 лютого кількість померлих від китайського коронавіруса досягло 549 осіб. Відомо про майже 3 тисячі нових підтверджених випадків захворювання коронавірусом.

Крім того, Великобританія досягла прориву в пошук вакцини від нового виду коронавіруса. Британські вчені скоротили частину необхідного на створення вакцини часу з двох-трьох років до 14 днів.

Додамо, виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що перевірених ефективних засобів лікування нового коронавірусу немає.