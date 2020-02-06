ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У В'єтнамі підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 16:09
У В'єтнамі підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Загальна кількість заражених коронавірусом у В'єтнамі збільшилася до 12 людей

У В'єтнамі підтвердив ще два нових випадки коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в країні загальна кількість заражених новим різновидом коронавіруса досягло 12.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, обидва заражених є громадянами В'єтнаму з північної провінції Вінь-Пхук і мали тісні контакти з людьми, у яких раніше підтвердили наявність коронавіруса.

Нагадаємо, станом на 6 лютого кількість померлих від китайського коронавіруса досягло 549 осіб. Відомо про майже 3 тисячі нових підтверджених випадків захворювання коронавірусом.

Крім того, Великобританія досягла прориву в пошук вакцини від нового виду коронавіруса. Британські вчені скоротили частину необхідного на створення вакцини часу з двох-трьох років до 14 днів.

Додамо, виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що перевірених ефективних засобів лікування нового коронавірусу немає.

Підозра на коронавірус не підтвердилася у всіх госпіталізованих, - МОЗ ВООЗ поставить Україні тест-системи для виявлення коронавіруса гумдопомогою
Новини України вирусВьетнам
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся