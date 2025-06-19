Без очередей и задержек? Как ветеранам получить деньги за аренду жилья и что изменилось

Кабинет министров усовершенствовал процедуру подачи заявлений на получение компенсации ветеранам части аренды жилья. При этом суммы выплат могут быть разными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию единого веб-портала органов исполнительной власти Украины "Урядовий портал".

О каких выплатах для ветеранов идет речь

Выплата денежной компенсации ветеранам войны за наем (аренду) жилых помещений была введена в Украине по инициативе Министерства по делам ветеранов.

Это стало важным шагом на пути создания надлежащих условий для адаптации и интеграции в гражданскую жизнь украинских героев.

Порядок выплаты денежной компенсации за аренду жилья для военнослужащих, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины, чиновники утвердили в марте 2025 года.

В среду, 18 июня, стало известно, что Кабинет министров постановлением №252 изменил этот порядок, чтобы ветераны и ветеранки, которые вернулись из плена, потеряли жилье или вынуждены временно проживать в других регионах, смогли получить компенсацию за аренду по значительно упрощенной процедуре.

Кто из защитников может получить компенсацию

Денежную компенсацию за наем (аренду) жилья могут получить граждане, которые защищали независимость, суверенитет, территориальную целостность Украины, а также:

потеряли или имеют поврежденное жилье в результате боевых действий;

имеют жилье на временно оккупированных территориях или в районах, где продолжаются боевые действия;

проходят реабилитацию далеко от своего задекларированного места жительства (более 15 км).

Что именно изменилось в порядке получения выплат

Украинцам рассказали, что процедура подачи заявлений на получение компенсации ветеранам части аренды жилья была усовершенствована.

Первое изменение - большая гибкость в подаче заявлений.

Речь идет о том, что теперь заявления с необходимыми документами можно подавать:

или в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики;

или через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) - по адресу наемного жилого помещения.

Произошло также упорядочение процесса - определен алгоритм передачи документов из ЦНАП в соответствующие местные органы по вопросам ветеранской политики (и обратного информирования о результатах рассмотрения).

Кроме того, изменения коснулись бывших полицейских и спасателей, которые были уволены со службы, но еще не получили официального статуса участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ).

Им к заявлению о получении денежной компенсации аренду жилья следует добавлять копии:

военно-учетного документа;

выписки из приказа об увольнении со службы в полиции / исключения из кадров ГСЧС.

Какие документы нужны, чтобы подать заявление

В целом для получения выплат (денежной компенсации) за аренду жилья, ветеранам нужно подать копии таких документов:

документ, который удостоверяет личность;

карточка налогоплательщика;

информационная справка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

акт обследования объекта, поврежденного в результате боевых действий, вызванных агрессией РФ;

военно-учетный документ;

удостоверение, подтверждающее статус УБД или ЛИВВ;

справка об отсутствии (наличии) судимости и других ограничений, связанных с преступлениями против Украины;

договор найма (аренды) жилья, заключенный в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Украины.

От чего зависит размер компенсаций

В завершение гражданам объяснили, что размер компенсации (сумма выплат) зависит от места расположения арендованного защитником жилья:

для Киева, Днепра, Львова и Одессы - речь идет о 2 прожиточных минимумах (сейчас это 6 056 гривен);

для областных центров - 1,5 прожиточного минимума (4 542 гривен);

для других населенных пунктов - 1 прожиточный минимум (3 028 гривен - для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2025 года).

"Если человек арендует жилье менее чем на месяц, компенсация будет выплачиваться пропорционально количеству дней проживания", - подытожили в пресс-службе правительства.