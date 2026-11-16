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Ветеранов сопровождают специалисты: как это работает и что хотят изменить

10:50 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Акимова
Ветеранов сопровождают специалисты: как это работает и что хотят изменить Фото: министр по делам ветеранов Виталий Ким (РБК Украина)
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В Украине работают специалисты по сопровождению, которые помогают ветеранам с лечением, выплатами, документами и бытовыми вопросами. В Минветеранов хотят усилить контроль за их работой и оценивать не количество обращений, а решенные проблемы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр по делам ветеранов Виталий Ким.

По словам министра, система сопровождения уже работает в громадах. Ветеран может обратиться к специалисту с любым вопросом - от оформления статуса или получения выплат до лечения и семейных проблем.

"Это фактически помощник ветерана, который должен проинформировать, проконсультировать и помочь", - объяснил Ким.

Что хотят изменить

Сейчас государство передает громадам субвенцию, а местные власти самостоятельно организуют работу специалистов. При этом, по словам Кима, нет единого стандарта рабочего времени, количества услуг и требований к результату.

Из-за этого качество помощи зависит от конкретного сотрудника и местных властей.

"Если специалист хороший, он все сделает: позвонит, договорится, поможет. А если у человека нет настроения или он не хочет работать, ветеран может остаться один со своей проблемой", - отметил министр.

В Минветеранов хотят изменить этот подход: государство должно иметь возможность контролировать работу, ставить задачи и определять показатели эффективности.

Будут оценивать результат, а не количество обращений

Ким сообщил, что с 2024 по 2026 год специалисты по сопровождению совершили 1,7 млн активных действий, из них около 1 млн - в 2026 году.

Однако эти показатели не означают соответствующего количества ветеранов, получивших помощь: один человек может обращаться много раз.

"Я хочу видеть статистику выполненных задач и результатов. Чтобы можно было сказать: такое-то количество ветеранов получило такие-то услуги. Обращение само по себе еще не означает, что человеку помогли", - подчеркнул он.

Также министерство хочет создать систему контроля качества, чтобы ветеран мог пожаловаться, если его вопрос не решили.

По словам Кима, специалисты должны не только ждать обращений, но и самостоятельно связываться с ветеранами, выяснять их потребности и проверять, получили ли они помощь.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как ветеранам найти специалиста по сопровождению и какую помощь можно получить. Найти специалиста можно через раздел "Ветеран PRO" в приложении "Дія" или обратившись в подразделение по вопросам ветеранской политики в своей громаде.

Такие специалисты помогают с документами и получением услуг, а также могут оказать базовую психологическую поддержку и рассказать о ветеранских пространствах и сообществах.

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