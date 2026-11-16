Ветеранів супроводжують фахівці: як це працює та що хочуть змінити

В Україні працюють фахівці супроводу, які допомагають ветеранам із лікуванням, виплатами, документами та побутовими питаннями. У Мінветеранів хочуть посилити контроль за їхньою роботою та оцінювати не кількість звернень, а вирішені проблеми.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

За словами міністра, система супроводу вже працює у громадах. Ветеран може звернутися до фахівця з будь-яким питанням - від оформлення статусу чи отримання виплат до лікування та сімейних проблем.

"Це фактично помічник ветерана, який має проінформувати, проконсультувати й допомогти", - пояснив Кім.

Що хочуть змінити

Наразі держава передає громадам субвенцію, а місцева влада самостійно організовує роботу фахівців. Водночас, за словами Кіма, немає єдиного стандарту робочого часу, кількості послуг і вимог до результату.

Через це якість допомоги залежить від конкретного працівника та місцевої влади.

"Якщо фахівець хороший, він усе зробить: подзвонить, домовиться, допоможе. А якщо людина не має настрою чи не хоче працювати, ветеран може залишитися сам зі своєю проблемою", - зазначив міністр.

У Мінветеранів хочуть змінити цей підхід: держава повинна мати можливість контролювати роботу, ставити завдання та визначати показники ефективності.

Оцінюватимуть результат, а не кількість звернень

Кім повідомив, що з 2024 по 2026 рік фахівці супроводу здійснили 1,7 млн активних дій, із них близько 1 млн - у 2026 році.

Однак ці показники не означають відповідної кількості ветеранів, які отримали допомогу: одна людина може звертатися багато разів.

"Я хочу бачити статистику виконаних завдань і результатів. Щоб можна було сказати: така-то кількість ветеранів отримала такі-то послуги. Звернення саме по собі ще не означає, що людині допомогли", - наголосив він.

Також міністерство хоче створити систему контролю якості, щоб ветеран міг поскаржитися, якщо його питання не вирішили.

За словами Кіма, фахівці повинні не лише чекати на звернення, а й самостійно контактувати з ветеранами, з'ясовувати їхні потреби та перевіряти, чи отримали вони допомогу.