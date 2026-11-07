Как ветеранам найти специалиста по сопровождению и какую помощь можно получить

В громадах по всей Украине работают около 3000 специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Они помогают защитникам и их семьям оформлять документы, получать выплаты, находить медуслуги и ориентироваться в программах поддержки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook .

С какими вопросами поможет специалист

Специалисты по сопровождению помогают ветеранам и демобилизованным военным:

оформить статусы и необходимые документы;

получить социальные выплаты;

сориентироваться в медицинских услугах и реабилитации;

найти возможности трудоустройства, образования и программы;

узнать о грантах и других программах поддержки.

Также они могут оказать базовую психологическую поддержку, рассказать о ветеранских просторах и сообществах для общения и взаимопомощи.

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Как найти специалиста через "Дію"

Найти специалиста можно в разделе "Ветеран PRO" в приложении "Дія". Для этого нужно:

Открыть приложение "Дія".

Перейти к разделу "Сервисы" и выбрать "Ветеран PRO".

Нажмите "Поиск специалиста".

Указать область и громаду или фамилию, имя и отчество специалиста.

Просмотреть контакты и информацию об учреждении, в котором оно работает.

После консультации в приложении можно оставить отзыв о работе специалиста с помощью функции "Поделиться впечатлениями".

Где искать помощь офлайн

Если нет возможности использовать приложение, можно обратиться в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики в своей громаде. Там помогут найти специалиста по сопровождению и подскажут, куда обратиться в зависимости от запроса.

Проект "Ветеран PRO" в "Дії" реализуют Минветеранов совместно с Минцифрой и командой "Дія" при поддержке Программы развития ООН в Украине и финансирования Швеции.