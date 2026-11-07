Как ветеранам найти специалиста по сопровождению и какую помощь можно получить
В громадах по всей Украине работают около 3000 специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Они помогают защитникам и их семьям оформлять документы, получать выплаты, находить медуслуги и ориентироваться в программах поддержки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook.
С какими вопросами поможет специалист
Специалисты по сопровождению помогают ветеранам и демобилизованным военным:
- оформить статусы и необходимые документы;
- получить социальные выплаты;
- сориентироваться в медицинских услугах и реабилитации;
- найти возможности трудоустройства, образования и программы;
- узнать о грантах и других программах поддержки.
Также они могут оказать базовую психологическую поддержку, рассказать о ветеранских просторах и сообществах для общения и взаимопомощи.
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Как найти специалиста через "Дію"
Найти специалиста можно в разделе "Ветеран PRO" в приложении "Дія". Для этого нужно:
- Открыть приложение "Дія".
- Перейти к разделу "Сервисы" и выбрать "Ветеран PRO".
- Нажмите "Поиск специалиста".
- Указать область и громаду или фамилию, имя и отчество специалиста.
- Просмотреть контакты и информацию об учреждении, в котором оно работает.
После консультации в приложении можно оставить отзыв о работе специалиста с помощью функции "Поделиться впечатлениями".
Где искать помощь офлайн
Если нет возможности использовать приложение, можно обратиться в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики в своей громаде. Там помогут найти специалиста по сопровождению и подскажут, куда обратиться в зависимости от запроса.
Проект "Ветеран PRO" в "Дії" реализуют Минветеранов совместно с Минцифрой и командой "Дія" при поддержке Программы развития ООН в Украине и финансирования Швеции.
Читайте также о том, что Минветеранов и Госстат будут собирать данные о ветеранах, чтобы лучше понимать, какие у них нужды и какие программы поддержки нужно для них запускать.
Ранее мы писали о том, что в Украине написали законопроект, который позволит ветеранам пересекать государственную границу вне очереди. Этим правом также смогут воспользоваться члены их семей, путешествующие вместе с ветераном в одном автомобиле.