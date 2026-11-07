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Главная » Жизнь » Общество

Как ветеранам найти специалиста по сопровождению и какую помощь можно получить

08:07 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Василина Копытко
Как ветеранам найти специалиста по сопровождению и какую помощь можно получить Какие услуги оказывают специалисты по сопровождению ветеранов (коллаж РБК-Украина)
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В громадах по всей Украине работают около 3000 специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Они помогают защитникам и их семьям оформлять документы, получать выплаты, находить медуслуги и ориентироваться в программах поддержки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook.

С какими вопросами поможет специалист

Специалисты по сопровождению помогают ветеранам и демобилизованным военным:

  • оформить статусы и необходимые документы;
  • получить социальные выплаты;
  • сориентироваться в медицинских услугах и реабилитации;
  • найти возможности трудоустройства, образования и программы;
  • узнать о грантах и других программах поддержки.

Также они могут оказать базовую психологическую поддержку, рассказать о ветеранских просторах и сообществах для общения и взаимопомощи.

Читайте также: В "Дії" появился новый документ для ветеранов: как получить

Как найти специалиста через "Дію"

Найти специалиста можно в разделе "Ветеран PRO" в приложении "Дія". Для этого нужно:

  • Открыть приложение "Дія".
  • Перейти к разделу "Сервисы" и выбрать "Ветеран PRO".
  • Нажмите "Поиск специалиста".
  • Указать область и громаду или фамилию, имя и отчество специалиста.
  • Просмотреть контакты и информацию об учреждении, в котором оно работает.

После консультации в приложении можно оставить отзыв о работе специалиста с помощью функции "Поделиться впечатлениями".

Где искать помощь офлайн

Если нет возможности использовать приложение, можно обратиться в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики в своей громаде. Там помогут найти специалиста по сопровождению и подскажут, куда обратиться в зависимости от запроса.

Проект "Ветеран PRO" в "Дії" реализуют Минветеранов совместно с Минцифрой и командой "Дія" при поддержке Программы развития ООН в Украине и финансирования Швеции.

Читайте также о том, что Минветеранов и Госстат будут собирать данные о ветеранах, чтобы лучше понимать, какие у них нужды и какие программы поддержки нужно для них запускать.

Ранее мы писали о том, что в Украине написали законопроект, который позволит ветеранам пересекать государственную границу вне очереди. Этим правом также смогут воспользоваться члены их семей, путешествующие вместе с ветераном в одном автомобиле.

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