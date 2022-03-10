Німці запропонували 300 тисяч приватних будинків для розміщення біженців з України

Німці запропонували 300 000 приватних будинків для розміщення біженців з України після вторгнення Росії в країну. Заяву зробило Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Міністерство співпрацює з некомерційною організацією gut.org AG і некомерційним підрозділом Airbnb.org компанії з оренди житла Airbnb Inc для розподілу біженців за пропозиціями житла, йдеться в повідомленні Міністерства.

За даними Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), з моменту вторгнення з України втекли понад 2,3 мільйона осіб. Більшість з них - жінки і діти.

Станом на середу в Німеччині було зареєстровано трохи більше 80 000 українських біженців, і кожен день прибуває все більше.

Багато з них прибувають до Берліна поїздом або автобусом, що спонукало столицю Німеччини створити тимчасове житло у своєму закритому аеропорту Тегель, щоб вмістити до 3000 осіб.

Звідти біженці будуть розподілені по домівках на більш тривалий термін в Берліні або в іншому місці Німеччини.