Весенние каникулы 2025: когда и сколько будут отдыхать школьники

Весенние каникулы в школах Украины в этом году преимущественно продлятся с 24 по 30 марта. Такие даты рекомендованы Министерством образования и науки, но окончательное решение о графике отдыха принимают сами учебные заведения.

Учебный год 2024-2025 официально продлится до 30 июня . После завершения весенних каникул школьники вернутся к учебе, чтобы завершить последнюю часть учебного года перед летними каникулами, которые продлятся с 30 июня по 31 августа.

Из-за военного положения и особенностей учебного процесса школы могут менять сроки каникул. Некоторые регионы корректируют график в зависимости от ситуации с безопасностью и погодных условий. В некоторых городах возможны изменения дат даже в пределах одного населенного пункта.

Ранее РБК-Украина писало, что 26 февраля 2025 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №12375, который предусматривает признание результатов обучения, полученных украинскими гражданами за рубежом. Этот закон позволяет официально признавать образовательные центры, такие как субботние и воскресные школы, а также общественные организации, предоставляющие образовательные услуги украинским детям за пределами страны.

Также мы писали, что Министерство образования и науки Украины сообщило, что в 2025 году абитуриенты могут поступать в учреждения высшего образования без украинского документа о полном общем среднем образовании. Для этого необходимо иметь иностранный документ об образовании и результаты Национального мультипредметного теста (НМТ). После зачисления студенты обязаны в течение шести месяцев предоставить украинский документ об образовании или свидетельство о признании иностранного документа. В случае невыполнения этого обязательства приказ о зачислении будет отменен.

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