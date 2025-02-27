Весняні канікули 2025: коли і скільки відпочиватимуть школярі

Весняні канікули у школах України цього року переважно триватимуть з 24 по 30 березня. Такі дати рекомендовані Міністерством освіти і науки, але остаточне рішення щодо графіку відпочинку ухвалюють самі навчальні заклади.

Навчальний рік 2024-2025 офіційно триватиме до 30 червня . Після завершення весняних канікул школярі повернуться до навчання, щоб завершити останню частину навчального року перед літніми канікулами, які триватимуть з 30 червня по 31 серпня.

Через воєнний стан та особливості навчального процесу школи можуть змінювати терміни канікул. Деякі регіони коригують графік залежно від безпекової ситуації та погодних умов. У деяких містах можливі зміни дат навіть у межах одного населеного пункту.

Раніше РБК-Україна писало, що 26 лютого 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроект №12375, який передбачає визнання результатів навчання, здобутих українськими громадянами за кордоном. Цей закон дозволяє офіційно визнавати освітні центри, такі як суботні та недільні школи, а також громадські організації, що надають освітні послуги українським дітям за межами країни.

Також ми писали, що Міністерство освіти і науки України повідомило, що у 2025 році абітурієнти можуть вступати до закладів вищої освіти без українського документа про повну загальну середню освіту. Для цього необхідно мати іноземний документ про освіту та результати Національного мультипредметного тесту (НМТ). Після зарахування студенти зобов'язані протягом шести місяців надати український документ про освіту або свідоцтво про визнання іноземного документа. У разі невиконання цього зобов'язання наказ про зарахування буде скасовано.

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