Можно ли поступить в вуз без украинского документа о среднем образовании: что известно

Прием на обучение для получения высшего образования в Украине в 2025 году будет осуществляться "в особом порядке", определенном Министерством образования и науки. Для этого в проекте соответствующего Порядка предусмотрена отдельная норма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо МОН руководителям учреждений высшего и профессионального предвысшего образования №1/3107-25 от 18 февраля 2025 года.

Поступление-2025: могут ли зачислить в вуз без украинского документа о среднем образовании

В письме МОН руководителям учреждений высшего и профессионального предвысшего образования сообщается, что в 2025 году прием на обучение (для получения высшего образования в Украине) осуществляется в особом порядке, определенном министерством.

В связи с этим в проекте Порядка приема для получения высшего образования в 2025 году предусмотрена отдельная норма.

Речь идет о том, что "отсутствие положительного результата валидации иностранного документа о полном общем среднем образовании у граждан Украины, поступающих на основании результатов НМТ, не является препятствием для их зачисления".

В то же время для поступающих предусмотрены несколько условий:

они должны обратиться в уполномоченное учреждение общего среднего образования (школу) - насчет получения документа о получении полного общего среднего образования на основании результатов НМТ;

они должны письменно обязаться предоставить соответствующий документ в течение шести месяцев от начала обучения.

"В случае невыполнения этого обязательства приказ о зачислении отменяется в части зачисления такого человека", - отмечается в документе.

Следовательно, для того, чтобы поступить в украинское заведение высшего образования (ЗВО), ученикам без украинского документа о завершении среднего образования нужно иметь:

иностранный документ о полном общем среднем образовании за границей;

результаты успешно составленного национального мультипредметного теста (НМТ).

В завершение в письме МОН отмечается, что после этого - в течение шести месяцев с момента зачисления - первокурсники должны: