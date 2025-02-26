Рада разрешила признавать образование детей, обучающихся за границей: детали

26 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект № 12375 , который предусматривает признание результатов обучения, полученных гражданами Украины за рубежом. За него проголосовали 282 нардепа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в Telegram .

Что меняет закон для украинцев

Принятый законопроект имеет важные последствия для украинских детей, которые учатся за рубежом. В частности, он позволяет:

признание результатов обучения наших детей за рубежом;

признание образовательных центров за рубежом, таких как школы, субботние и воскресные школы, общественные организации, которые предоставляют образовательные услуги детям украинцев.

Значение закона для украинского образования

Инициатор законопроект Сергей Бабак объяснил, что после начала полномасштабного вторжения украинцы, которые выехали за границу, начали создавать центры и пространства, где обучали и социализировали наших школьников, но наше законодательство их не признавало.

"Многие из таких центров работают до сих пор, хотя они были созданы на собственные средства или за грантовое финансирование с помощью стран пребывания. Однако наша образовательная система их не признавала, как и работающих там учителей. Это создавало определенные трудности", - заявил Бабак.

Этот законопроект открывает новые возможности для быстрой организации сети образовательных и культурных центров за рубежом, что имеет важное значение для поддержки украинских детей. Определение правовых оснований для таких инициатив является шагом к адаптации украинского образования к условиям войны и оказания необходимой поддержки школьникам.

Детали законопроекта

Проект Закона о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" о признании результатов обучения, полученных гражданами Украины за рубежом зарегистрировали в ВР 3 января 2025 года. Его инициатором стал Бабак Сергей.

В пояснительной записке указывается, что реализация законодательных изменений не требует дополнительного финансирования из государственного или местного бюджетов.

Этот Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.