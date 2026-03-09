Поднимется ли цена на продукты из-за дорогого топлива? В Кабмине дали прогноз на старте посевной
Посевная кампания в Украине в этом году стартует чуть позже из-за погодных условий. Несмотря на это аграрии имеют достаточные запасы топлива, семян и других ресурсов, а возможное подорожание топлива существенно не повлияет на цены на продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого в эфире телеканала "Суспільне".
Главное:
- Рост цен на топливо может добавить к стоимости продуктов лишь 1-2%.
- Объемы посевов яровых культур в 2026 году останутся на уровне прошлого года.
- Программа льготного кредитования "5-7-9%" продлена до конца 2027 года.
- Возвращено в эксплуатацию около 30-40 тысяч гектаров сельхозугодий.
Влияние цен на топливо и готовность аграриев
По оценкам Минэкономики, топливо в структуре себестоимости агропродукции составляет лишь 10-15%. Даже при условии его подорожания, влияние на конечную цену продуктов для населения составит не более 1-2%.
"Аграрии имеют запас основных ресурсов для весенней посевной минимум на несколько недель, а часто - и на несколько месяцев. Топливо было закуплено заранее, поэтому на старте полевых работ дефицита не наблюдается", - отметил Тарас Высоцкий.
Состояние озимых и особенности сезона
В этом году полевые работы стартуют несколько позже из-за глубокого промерзания почвы. Первыми к работе приступают южные регионы: Николаевская, Одесская и Днепропетровская области.
Большинство озимых культур перезимовали успешно (потери 3-5%), однако в отдельных областях ситуация сложнее. В частности, в Кировоградской области потери озимых могут достигать 30-40%, в Винницкой - 20-30%, а в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской - до 20%. Впрочем, по словам Высоцкого, это не представляет угрозы для продовольственной безопасности на национальном уровне.
Государственные программы поддержки аграриев
Для обеспечения стабильности сезона государство продолжает реализацию следующих инструментов:
- Льготные кредиты. Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" действует до 31 марта 2027 года (для прифронтовых зон - до конца 2027-го).
- Грантовая помощь. На закладку новых садов, теплиц и строительство овощехранилищ.
- Развитие инфраструктуры. Программы развития орошения и специальная поддержка аграриев в прифронтовых регионах.
Сейчас погодные условия и ресурсное обеспечение позволяют аграриям входить в активную фазу работ без угроз для деятельности хозяйств.
Цены на бензин в Украине
Напомним, на прошлой неделе цены на топливо в Украине начали расти из-за эскалации на Ближнем Востоке и повышенного спроса среди водителей. Сейчас мировая цена на нефть превысила 100 долларов за баррель, что может повлиять на дальнейшее подорожание топлива. В то же время эксперты отмечают, что цены на украинских АЗС вряд ли достигнут 100 гривен за литр, поскольку часть рисков уже учтена в стоимости.
За последнюю неделю дизельное топливо подорожало примерно на 1-3 гривен, тогда как цены на бензин и газ остались почти без изменений. В частности, на заправках OKKO и WOG бензин А-95 стоит около 70,99 гривен, премиальный - 73,99 гривен, дизель - от 73,99 гривен, тогда как на "Укрнафте" бензин А-95 и дизель продают примерно по 68,99 гривен.