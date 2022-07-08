Зеленський зробив важливу заяву про закінчення війни

Завершити військову частину війни Росії проти України можна до кінця цього року. Україна зможе прийти до того моменту, коли Росії доведеться сісти за стіл переговорів.

"Це (закінчення війни до кінця року, - ред.) залежить від нас, від вас і від того, хто зверху. Якщо наша держава буде об'єднана, такою як зараз. Якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів вчасно і якщо удача і Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо багато чого зробити до кінця цього року. Я впевнений, можна завершити військову частину цієї війни", - заявив він.

Зеленський додав, що переговори стануть фінальною частиною війни.

"Якщо ми будемо міцними, ми зможемо прийти до того моменту, коли Росії доведеться сісти за стіл переговорів. Якщо це буде, це буде дуже міцна позиція, з якою можна буде вже говорити, а говорити - це фінальна стадія війни", - заявив президент.