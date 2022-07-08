Зеленський зробив важливу заяву про закінчення війни
Завершити військову частину війни Росії проти України можна до кінця цього року. Україна зможе прийти до того моменту, коли Росії доведеться сісти за стіл переговорів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню CNN.
"Це (закінчення війни до кінця року, - ред.) залежить від нас, від вас і від того, хто зверху. Якщо наша держава буде об'єднана, такою як зараз. Якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів вчасно і якщо удача і Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо багато чого зробити до кінця цього року. Я впевнений, можна завершити військову частину цієї війни", - заявив він.
Зеленський додав, що переговори стануть фінальною частиною війни.
"Якщо ми будемо міцними, ми зможемо прийти до того моменту, коли Росії доведеться сісти за стіл переговорів. Якщо це буде, це буде дуже міцна позиція, з якою можна буде вже говорити, а говорити - це фінальна стадія війни", - заявив президент.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Британії Ліз трас заявляла, що мирні переговори з Росією варто вести тільки після її поразки у війні проти України.
Крім того, вона пояснила, чому не можна підписувати погану мирну угоду з Путіним.
Додамо, що раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна в переговорах з РФ сама визначить, що для неї є прийнятним.