Вертоліт, танки і 140 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Фото: з початку війни Росія втратила 42 340 своїх військових убитими (Getty Images)

Збройні сили України за минулу добу ліквідували близько 140 окупантів. Всього Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 42 340 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.