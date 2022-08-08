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Вертоліт, танки і 140 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

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Київ, Понеділок 08 серпня 2022 09:24
Вертоліт, танки і 140 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії Фото: з початку війни Росія втратила 42 340 своїх військових убитими (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України за минулу добу ліквідували близько 140 окупантів. Всього Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 42 340 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника на 8 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 42 340 (+140) осіб ліквідовано,
  • танків - 1811 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 4070 (+15) од,
  • артилерійських систем - 960 (+2) од,
  • РСЗВ - 261 (+1) од,
  • засоби ППО - 132 (+0) од,
  • літаків - 223 (+0) од,
  • вертольотів - 192 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),
  • крилаті ракети - 182 (+0),
  • Кораблі / катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,
  • спеціальна техніка - 86 (+0).

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, цієї ночі Збройні сили України високоточно вдарили по пунктах дислокації російських військ у Мелітополі. Ударами знищено понад 100 російських солдатів і значну кількість військової техніки.

Також українські війська завдали удари по мостах і переправах в Херсонській області. Зокрема, попадання зафіксовані в районі Антонівського мосту.

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