ua ru
Пн, 08 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вертолет, танки и 140 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

Новина українською →
Киев, Понедельник 08 августа 2022 09:24
Вертолет, танки и 140 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России Фото: с начала войны Россия потеряла 42 340 своих военных убитыми (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали около 140 оккупантов. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 42 340 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 8 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 42 340 (+140) человек ликвидировано,
  • танков - 1811 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 4070 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 960 (+2) ед,
  • РСЗО - 261 (+1) ед,
  • средства ПВО - 132 (+0) ед,
  • самолетов - 223 (+0) ед,
  • вертолетов - 192 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 754 (+4),
  • крылатые ракеты - 182 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2993 (+15) ед,
  • специальная техника - 86 (+0).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, этой ночью Вооруженные силы Украины высокоточно ударили по пунктам дислокации российских войск в Мелитополе. Ударами уничтожено более 100 российских солдат и значительное количество военной техники.

Также украинские войска нанесли удары по мостам и переправам в Херсонской области. В частности, попадания зафиксированы в районе Антоновского моста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров
Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров
DAILY
Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина