Вертолет, танки и 140 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали около 140 оккупантов. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 42 340 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 8 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 42 340 (+140) человек ликвидировано,
- танков - 1811 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 4070 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 960 (+2) ед,
- РСЗО - 261 (+1) ед,
- средства ПВО - 132 (+0) ед,
- самолетов - 223 (+0) ед,
- вертолетов - 192 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 754 (+4),
- крылатые ракеты - 182 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2993 (+15) ед,
- специальная техника - 86 (+0).
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, этой ночью Вооруженные силы Украины высокоточно ударили по пунктам дислокации российских войск в Мелитополе. Ударами уничтожено более 100 российских солдат и значительное количество военной техники.
Также украинские войска нанесли удары по мостам и переправам в Херсонской области. В частности, попадания зафиксированы в районе Антоновского моста.
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