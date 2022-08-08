ЗСУ вдарили по пунктах дислокації окупантів у Мелітополі: ворог зазнав значних втрат
У ніч на 8 серпня Збройні сили України високоточно вдарили по пунктах дислокації російських військ у Мелітополі. Окупанти зазнали великих втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
"Було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя", - розповів він.
За попередніми підрахунками, ударами знищено понад 100 російських солдатів та значну кількість військової техніки.
"Минулого тижня значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя в Херсон. Сьогоднішня ніч найбільш результативна і свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ППО вже не здатні чинити опір", - додав Федоров.
Він зазначив, що ослаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на Мелітопольському напрямку.
Нагадаємо, цієї ночі Збройні сили України завдали нового удару по мостах і переправах у Херсонській області. Зокрема, попадання зафіксовані в районі Антонівського мосту.
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