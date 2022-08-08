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ЗСУ накрили позиції окупантів під Херсоном: удари припали по мостах і переправах

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Херсон, Понеділок 08 серпня 2022 08:36
ЗСУ накрили позиції окупантів під Херсоном: удари припали по мостах і переправах Фото: ЗСУ накрили позиції окупантів під Херсоном (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України вночі 8 серпня завдали нового удару по мостах і переправах в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Ось так нічка для окупантів в Херсонській області. Попадання в районі Антонівського мосту. Чути вибухи в Новій Каховці, традиційно в Чорнобаївці. Також є інформація про Скадовськ та Дар'ївку. Схоже, День Повітряних сил України для орків закінчився знатним феєрверком. Горять, вибухають", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ завдали три удари по скупченню ворожого озброєння і техніки, а також по опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.

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Збройні сили України Херсон
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