Гелікоптер NASA здійснив шостий Політ на Марсі: він пройшов з невеликими проблемами
Гелікоптер NASA Ingenuity 22 травня здійснив свій шостий політ на Марсі. Перші 150 метрів машина пролетіла "без сучка і задирки", потім виникли невеликі проблеми, але поставлені завдання були виконані.
Про це повідомила пресслужба NASA.
Гелікоптеру була дана команда піднятися на висоту 10 метрів і переміститися на 150 метрів в південно-західному напрямку зі швидкістю 4 метри в секунду. Далі машина повинна була просунутися ще на 15 метрів на південь, виробляючи фотографування місцевості, а потім ще на 50 метрів на північний схід і здійснити посадку.
"Телеметрія показала, що перша 150-метрова ділянка польоту пройшла без сучка і задирки. Але ближче до кінця виникли невеликі проблеми", - наголошується в повідомленні.
Але потім щось сталося: Ingenuity почати то втрачати, то набирати швидкість і розгойдуватися. Так тривало до самого кінця польоту. Перед посадкою, яка завершилася безнапасно, бортові датчики показували, що відхилення по крену і тангажу у гелікоптера склали більш ніж 20 градусів.
В цілому, відзначили в NASA, політ пройшов успішно. Апарат виконав всі поставлені перед ним завдання, незважаючи на те, що він опустився в 5 метрах від заданого місця посадки.
Як з'ясували техніки NASA, приблизно на 54-й секунді польоту в програмі бортового комп'ютера гелікоптера стався збій, що призвело до того, що таймер на фотокамері став показувати неправильний час, впливаючи на систему навігації гелікоптера. "Не дивлячись на всі ці проблеми, Ingenuity впорався з ситуацією. Отримана інформація буде проаналізована, щоб розширити наше уявлення про те, як здійснювати польоти на Марсі", - підкреслюється в повідомленні.
#MarsHelicopter #Ingenuity Flight Six Navcam Image pic.twitter.com/LIuROM5ux3— Space Curiosity (@spacecuriosity_) May 27, 2021
Зазначимо, 19 квітня гелікоптер NASA Ingenuity здійснив перший випробувальний політ на Марсі.
Спочатку перший політ гелікоптера Ingenuity на Марсі планувався 11 квітня, але через можливу технічну несправність його відклали.
Додамо, що на початку квітня гелікоптер Ingenuity пережив першу морозну ніч на Марсі.