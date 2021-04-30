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Гелікоптер NASA здійснив четвертий політ на Марсі: піднявся вище, пролетів далі

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 30 квітня 2021 22:21
Гелікоптер NASA здійснив четвертий політ на Марсі: піднявся вище, пролетів далі Фото: вертоліт NASA Ingenuity на Марсі (nasa.gov)
Автор: РБК-Україна

Гелікоптер NASA Ingenuity 30 квітня здійснив свій четвертий політ на Марсі. Машина пролетіла далі і швидше, ніж при попередніх спробах.

Про це в Twitter повідомила прес-служба NASA.

"Марсіанський гелікоптер завершив свій четвертий політ, пролетівши далі і швидше, ніж будь-коли", - йдеться в повідомленні.

У NASA відзначили, що Ingenuity зробив більше фотографій поверхні Марса і пообіцяли найближчим часом їх опублікувати.

Нагадаємо, четвертий політ гелікоптера NASA був запланований на 29 квітня. Очікувалося, що він підніметься на висоту 3,5 метра і проведе в повітрі 117 секунд. Однак з технічних причин випробування були перенесені.

Зазначимо, 19 квітня гелікоптер NASA Ingenuity здійснив перший випробувальний політ на Марсі.

Спочатку перший політ гелікоптера Ingenuity на Марсі планувався 11 квітня, але через можливу технічну несправність його відклали.

Додамо, що на початку квітня гелікоптер Ingenuity пережив першу морозну ніч на Марсі.

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