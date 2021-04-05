Вертоліт NASA самостійно пережив першу морозну ніч на Марсі
У неділю, 4 квітня, вертоліт NASA Ingenuity спустився на поверхню Червоної планети з марсоходу Perseverance. Таким чином, він пережив першу холодну ніч на Марсі самостійно.
Про це повідомляє NASA в Twitter.
"Приземлення вертольота Mars підтверджено! Його подорож у 471 млн км на борту Persevere завершилася сьогодні остаточним падінням на 10 см від живота марсоходу на поверхню Марса", - йдеться в повідомленні.
У понеділок, 5 квітня, в космічному агентстві повідомили, що вертоліт провів першу ніч на Марсі самостійно. У NASA наголосили, що це стало важливою віхою, оскільки на Марсі температура повітря може опускатися до -90 градусів за Цельсієм.
"В цілості й схоронності на поверхні! Наш вертоліт Ingenuity самостійно пережив першу холодну ніч, що стало важливою віхою на Червоній планеті, де температура поверхні може опускатися до -90 градусів за Цельсієм", - йдеться в повідомленні NASA.
В агентстві відзначили, що перший політ вертольота відбудеться не раніше 11 квітня.
Зазначимо, що вертоліт Ingenuity становить 1,2 метра в діаметрі і вагою 1,8 кг. Він оснащений двома камерами і здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.
Нагадаємо, раніше в NASA повідомляли, що перший випробувальний політ вертольота Ingenuity займе близько 30 секунд. Висота першого польоту складе три метри. Надалі вертоліт планують підіймати до п'яти метрів.
Крім того, раніше марсохід Perseverance відправив NASA перше відео посадки. Його зробили камери на нижній стороні Perseverance.