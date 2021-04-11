ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Історичний запуск вертольота на Марсі довелося відкласти

Новость на русском → Неділя 11 квітня 2021 09:40
Історичний запуск вертольота на Марсі довелося відкласти Фото: вертоліт Ingenuity (nasa gov)
Автор: РБК-Україна

Запуск вертольота Ingenuity, який прибув на Марс з марсоходом Perseverance, відклали у зв'язку з можливою несправністю. Політ мав відбутися сьогодні, 11 квітня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті NASA.

Повідомляється, що запуск перенесли на 14 квітня, оскільки виникли проблеми під час тестового запуску ротора вертольота-дрона. Зокрема, під час випробувань на швидкість обертання несучого гвинта надійшов сигнал про можливі технічні проблеми.

"Команда управління вертольотом вивчає телеметрію для того, щоб зрозуміти, які виникли проблеми. Ми плануємо спробу керованого польоту вертольота Ingenuity не раніше, ніж в середу, 14 квітня", - зазначили в NASA.

Нагадаємо, 4 квітня вертоліт Ingenuity спустився на поверхню Марса з марсоходу Perseverance. Він оснащений двома камерами і здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.

До цього з'явився перший звіт про клімат на Марсі. Погода на цій планеті настільки нестабільна, що за півгодини температура може впасти з -20 до -25. А тиск у кілька разів нижче, ніж на Землі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Hi-tech NASA вертолет Марс
NEWS
Туреччина хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною, - Ердоган
Туреччина хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною, - Ердоган
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні