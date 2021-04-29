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Гелікоптер NASA не зміг здійснити четвертий політ на Марсі

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 29 квітня 2021 22:09
Гелікоптер NASA не зміг здійснити четвертий політ на Марсі Фото: вертоліт Ingenuity на Марсі (nasa.gov)
Автор: РБК-Україна

Гелікоптер NASA Ingenuity не зміг здійснити свій четвертий політ на Марсі, який був запланований на 29 квітня. Очікувалося, що він підніметься на висоту 3,5 метра і проведе в повітрі 117 секунд.

Про це в Twitter повідомила прес-служба NASA.

"Четвертий політ гелікоптера Ingenuity на Марсі не відбувся, але команда оцінює отримані дані і має намір найближчим часом повторити спробу", - йдеться в повідомленні.

Четвертий політ безпілотного вертольота NASA Ingenuity на Марсі був запланований на четвер, 29 квітня. Під час випробувального підйому машина повинна була провести над поверхнею планети 117 секунд. При цьому її максимальна швидкість повинна була скласти з 2 до 3,5 метрів. Також очікувалося збільшення загальної дальності польоту.

Нагадаємо, 19 квітня вертоліт NASA Ingenuity здійснив перший випробувальний політ на Марсі.

Спочатку перший політ вертольота Ingenuity на Марсі планувався 11 квітня, але через можливу технічну несправність його відклали.

Додамо, що на початку квітня вертоліт Ingenuity пережив першу морозну ніч на Марсі.

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