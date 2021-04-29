Вертолет NASA не смог совершить четвертый полет на Марсе

Вертолет NASA Ingenuity не смог совершить свой четвертый полет на Марсе, который был запланирован на 29 апреля . Ожидалось, что он поднимется на высоту 3,5 метра и проведет в воздухе 117 секунд.

“Четвертый полет вертолета Ingenuity на Марсе не состоялся, но команда оценивает полученные данные и намерена в ближайшее время повторить попытку”, - говорится в сообщении.

Четвертый полет беспилотного вертолета NASA Ingenuity на Марсе был запланирован на четверг, 29 апреля. Во время испытательного подъема машина должна была провести над поверхностью планеты 117 секунд. При этом ее максимальная скорость должна была составить с 2 до 3,5 метров. Также ожидалось увеличение общей дальности полета.