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Поб'є власні рекорди. Вертоліт NASA здійснить четвертий політ на Марсі

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 16:35
Поб'є власні рекорди. Вертоліт NASA здійснить четвертий політ на Марсі Фото: вертоліт NASA здійснить четвертий політ на Марсі 29 квітня (nasa.gov)
Автор: РБК-Україна

Безпілотний вертоліт NASA Ingenuity здійснить четвертий випробувальний політ на Марсі. Він запланований на четвер, 29 квітня.

Про це повідомляє прес-служба NASA.

"Ми збираємося побити наші власні рекорди на Марсі, встановлені під час третього польоту, - сказав Джонні Лам, дублюючий "пілот" вертольота Ingenuity з Лабораторії реактивного руху NASA.

За його словами, час польоту безпілотного вертольота буде збільшено з 80 до 117 секунд. При цьому максимальна швидкість польоту буде збільшена з 2 до 3,5 метрів, також буде збільшена загальна дальність польоту.

Випробувальний політ почнеться з того, що Ingenuity підніметься на висоту п'яти метрів і потім попрямує на південь, Пролітаючи над скелями, пісками і невеликими кратерами. Під час польоту вертоліт NASA проведе зйомку за допомогою бортової камери.

В цілому вертольоту належить пролетіти 133 метри.

Нагадаємо, 19 квітня вертоліт NASA Ingenuity здійснив перший випробувальний політ на Марсі.

Спочатку перший політ вертольота Ingenuity на Марсі планувався 11 квітня, але через можливу технічну несправність його відклали.

Додамо, що на початку квітня вертоліт Ingenuity пережив першу морозну ніч на Марсі.

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