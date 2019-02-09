Верховний суд не задовольнив апеляцію Гриценка на рішення за позовом до ЦВК

Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

Кандидат у президенти оскаржує відмову Центрвиборчкому в можливості віддалено працювати з Державним реєстром виборців

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України в п'ятницю, 8 лютого, відмовив у задоволенні апеляції кандидата в президенти, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка на рішення суду першої інстанції, який відхилив його позов до ЦВК. Про це повідомив адвокат кандидата Руслан Чорнолуцький, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Гриценко намагався оскаржити відмову Центрвиборчкому в можливості віддалено працювати з Державним реєстром виборців. ЦВК дозволила йому працювати з базою даних реєстру виборців тільки в приміщенні комісії та з використанням її обладнання.

Зі слів Чернолуцького, тепер штаб Гриценка має намір оскаржити в Окружному адміністративному суді Києва саму постанову ЦВК №170 від 25 жовтня 2018 року про внесення змін до постанови ЦВК №74 від 26 березня 2014 року (про порядок передачі електронної копії бази даних державного реєстру виборців фракціям Верховної Ради та кандидатам у президенти при підготовці проведення виборів президента) в частині незаконності пункту 35.

"Ми вважаємо, що зміни внесені ЦВК умисно, за рамками виборчого процесу", - зазначив представник кандидата.

Нагадаємо, народний депутат, заступник голови фракції БПП Сергій Березенко заявив про намір подати позов проти кандитата в президенти Анатолія Гриценка.