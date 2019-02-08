Березенко подасть позов на Гриценка

Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)

Нардеп від БПП буде судитися з Гриценком на 2,5 млн гривень

Народний депутат, заступник голови фракції БПП Сергій Березенко заявив про намір подати позов проти кандитата в президенти Анатолія Гриценка. Про це він заявив сьогодні, 8 лютого, на прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БПП.

"Я офіційно заявляю, що я подам позов на Анатолія Гриценка на захист своєї честі, гідності та ділової репутації. Не буду оригінальним - сума цього позову буде така ж, як і заставу - 2,5 млн грн", - заявив Березенко.

Всі виграні в суді кошти він має намір віддати на потреби армії. "Нехай це буде довго, але якась (військова) частину обов'обов'язково отримає додаткове фінансування, можливо бронежилет, каску чи то оснащення, якого у них не було до 2014 року", - підкреслив нардеп.

Як відомо, 7 лютого кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявив, що його Порошенко нібито дав вказівку виділити 2 млрд грн на підкуп виборців. Одним з організаторів такого "підкупу" Гриценко назвав Сергія Березенка.