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Верховний суд визнав законною відмову ЦВК у реєстрації Онищенка


Суд прийняв рішення, що доводи Онищенко про порушення вимог при вирішенні питання про реєстрацію його кандидатом не були підтверджені

Верховний суд України визнав законною відмову Центральної виборчої комісії (ЦВК) в реєстрації кандидатом у нардепи на позачергові вибори у Верховну раду Олександра Онищенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення суду.

Як повідомляється, згідно з законодавством України, кандидат в народні депутати зобов'язаний проживати на території країни протягом останніх п'яти років. Особа вважається такою, що проживає на території України, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів.

Після відмови ЦВК зареєструвати Онищенко кандидатом у народні депутати, він намагався через суд довести, що має право балотуватися, стверджуючи, що перебував за межами країни через "участь в змаганнях".

"Оцінюючи причини відсутності позивача за межами території України, суд з'ясував, що в листі ГО "Всеукраїнська федерація кінного спорту України" немає відомостей про найменування змагань, місця та дати їх проведення, статусу позивача у цих змаганнях і підстави, на якому позивач брав у них участь", - пояснюють в суді.

Суд прийняв рішення, що доводи позивача про порушення вимог при вирішенні питання про реєстрацію його кандидатом не були підтверджені, і констатував відсутність підстав для задоволення позову.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК відмовилася реєструвати Онищенко кандидатом у депутати. Під час чергового засідання в суботу, 15 червня, ЦВК прийняла рішення відмовити Онищенко в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №93.

Пізніше Центрвиборчком подав апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який зобов'язав ЦВК зареєструвати втікача-нардепа Олександра Онищенка кандидадом у народні депутати.

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