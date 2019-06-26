Верховний суд визнав законною відмову ЦВК у реєстрації Онищенка

Верховний суд України визнав законною відмову Центральної виборчої комісії (ЦВК) в реєстрації кандидатом у нардепи на позачергові вибори у Верховну раду Олександра Онищенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення суду.

Як повідомляється, згідно з законодавством України, кандидат в народні депутати зобов'язаний проживати на території країни протягом останніх п'яти років. Особа вважається такою, що проживає на території України, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів.

Після відмови ЦВК зареєструвати Онищенко кандидатом у народні депутати, він намагався через суд довести, що має право балотуватися, стверджуючи, що перебував за межами країни через "участь в змаганнях".

"Оцінюючи причини відсутності позивача за межами території України, суд з'ясував, що в листі ГО "Всеукраїнська федерація кінного спорту України" немає відомостей про найменування змагань, місця та дати їх проведення, статусу позивача у цих змаганнях і підстави, на якому позивач брав у них участь", - пояснюють в суді.

Суд прийняв рішення, що доводи позивача про порушення вимог при вирішенні питання про реєстрацію його кандидатом не були підтверджені, і констатував відсутність підстав для задоволення позову.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК відмовилася реєструвати Онищенко кандидатом у депутати. Під час чергового засідання в суботу, 15 червня, ЦВК прийняла рішення відмовити Онищенко в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №93.

Пізніше Центрвиборчком подав апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який зобов'язав ЦВК зареєструвати втікача-нардепа Олександра Онищенка кандидадом у народні депутати.