Верховный суд признал законным отказ ЦИК в регистрации Онищенко

Верховный суд Украины признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации кандидатом в нардепы на внеочередные выборы в Верховную раду Александра Онищенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение суда.

Как сообщается, согласно законодательству Украины, кандидат в народные депутаты обязан проживать на территории страны в течение последних пяти лет. Лицо считается проживающим на территории Украины, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней.

После отказа ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты, он пытался через суд доказать, что имеет право баллотироваться, утверждая, что находился за пределами страны из-за "участия в соревнованиях".

"Оценивая причины отсутствия истца за пределами территории Украины, суд выяснил, что в письме ОО "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" нет сведений о наименовании соревнований, места и даты их проведения, статуса истца в этих соревнованиях и основания, на котором истец принимал в них участие", - объясняют в суде.

Суд принял решение, что доводы истца о нарушении требований при решении вопроса о регистрации его кандидатом не были подтверждены, и констатировал отстутствие оснований для удовлетворения иска.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты. Во время очередного заседания в субботу, 15 июня, ЦИК приняла решение отказать Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №93.

Позже Центризбирком подал апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда, который обязал ЦИК зарегистрировать беглеца-нардепа Александра Онищенко кандидадом в народные депутаты.