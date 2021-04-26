Верховний Суд відхилив один з позовів щодо скасування санкцій проти "каналів Медведчука"

Верховний Суд відмовив у задоволенні одного з позовів щодо скасування санкцій, введених указом президента України на початку лютого, проти "каналів Медведчука". Рішення може бути оскаржене в наступній судовій інстанції.

Відзначається, що Касаційний суд в складі Верховного Суду 26 квітня завершив розгляд однієї зі справ щодо оскарження указу президента України про введення санкцій відносно "телеканалів Медведчука" - "112 Україна", Zik і NewsOne. "Суд в задоволенні позовних вимог відмовив повністю", - вказується в повідомленні.

Повний тест постанови буде опублікований протягом п'яти днів. Оскаржити це рішення позивач може у Великій палаті Верховного Суду.

У прес-службі відзначили, що на розгляді Верховного суду знаходиться ще сім позовних заяв, якими заперечується указ президента України від 2 лютого 2021 року "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року" Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) ".

Так, на 14:00 18 травня призначено до розгляду справу № 9901/39/21 за позовом Тараса Козака, 24 травня о 11:00 буде продовжено розгляд справи № 9901/45/21 (слухання почалося 5 квітня), 25 травня о 10:00 продовжиться розгляд справи № 9901/54/21 (слухання розпочато 6 квітня), на 16:30 26 травня призначено судове засідання, на якому буде продовжено розгляд справи № 9901/47/21, судове засідання у справі № 9901/40 / 21 заплановано на 14:00 31 травня, 7 червня о 14:00 суд продовжить розгляд справи за позовом ТОВ "Телерадіокомпанія" Нові комунікації", наступне судове засідання з розгляду справи за позовом ТОВ "ПАРТНЕР ТВ" відбудеться 16 червня о 14: 00.