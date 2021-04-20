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Youtube не відповів на звернення України про закриття "каналів Медведчука"

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 09:04
Youtube не відповів на звернення України про закриття "каналів Медведчука" Фото: нардеп Віктор Медведчук (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко, Мілан Лєліч, Сергій Щербина

Україна офіційно зверталася до Youtube, щоб заблокувати там пул так званих "телеканалів Медведчука". Від відеохостингу відповідь українська сторона поки не отримала.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що Україна не один раз зверталася до Youtube, щоб заблокувати так трансляції цих каналів.

"Звернення було, було і повторне звернення, тому що після цього були інші рішення з приводу санкцій по Медведчуку. Відповіді поки що не було", - повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака - соратника Віктора Медведчука. В рамках цього рішення були заблоковані три телеканалу Козака - NewsOne, ZIK і "112 Україна".

Пізніше Зеленський ввів санкції безпосередньо проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Раніше Ткаченко повідомляв, що Мінкульт направить в компанію YouTube запит про блокування зазначених каналів. При цьому Зеленський заявив, що ведеться робота над довічним баному каналів в Youtube.

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