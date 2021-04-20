Youtube не відповів на звернення України про закриття "каналів Медведчука"

Україна офіційно зверталася до Youtube, щоб заблокувати там пул так званих "телеканалів Медведчука". Від відеохостингу відповідь українська сторона поки не отримала.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр культури Олександр Ткаченко.