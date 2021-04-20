Youtube не відповів на звернення України про закриття "каналів Медведчука"
Україна офіційно зверталася до Youtube, щоб заблокувати там пул так званих "телеканалів Медведчука". Від відеохостингу відповідь українська сторона поки не отримала.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр культури Олександр Ткаченко.
Він зазначив, що Україна не один раз зверталася до Youtube, щоб заблокувати так трансляції цих каналів.
"Звернення було, було і повторне звернення, тому що після цього були інші рішення з приводу санкцій по Медведчуку. Відповіді поки що не було", - повідомив Ткаченко.
Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака - соратника Віктора Медведчука. В рамках цього рішення були заблоковані три телеканалу Козака - NewsOne, ZIK і "112 Україна".
Пізніше Зеленський ввів санкції безпосередньо проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
Раніше Ткаченко повідомляв, що Мінкульт направить в компанію YouTube запит про блокування зазначених каналів. При цьому Зеленський заявив, що ведеться робота над довічним баному каналів в Youtube.