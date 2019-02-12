Верховний суд залишив у силі відмову ЦВК у реєстрації Симоненка кандидатом у президенти

Фото: Петро Симоненко (УНІАН)

Верховний суд визнав правильним висновок суду першої інстанції про правомірність відмови ЦВК лідера Компартії України Петра Симоненка

Верховний суд України залишив у силі відмову Центральної виборчої комісії (ЦВК) лідерові Комуністичної партії Петру Симоненку в реєстрації кандидатом у президенти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби суду, опубліковане в Facebook.

У Верховному суді пояснили, що "якщо кандидата на пост президента України висунуто партією, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", це обумовлює відмову йому в реєстрації"

Раніше повідомлялося, що 29 січня лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко подав документи в ЦВК. При цьому ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом на пост президента Симоненко. За словами голови комісії Тетяни Сліпачук, рішення про відмову було прийнято 16 членами комісії одноголосно.

У свою чергу Симоненко оскаржив у шостому апеляційному адміністративному суді відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати його кандидатом у президенти України

Нагадаємо, міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Симоненко може виставити свою кандидатуру на вибори президента тільки як самовисуванець. За його словами, Комуністична партія України не має права висувати кандидатів на пост президента.