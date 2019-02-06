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Симоненко подав до суду на ЦВК через відмову зареєструвати його кандидатом

Новини » Вибори 2019    06.02.2019 - 14:25
Симоненко подав до суду на ЦВК через відмову зареєструвати його кандидатом
Фото: Петро Симоненко (УНІАН)

Позов має бути розглянуто 6 лютого

Петро Симоненко оскаржив у шостому апеляційному адміністративному суді відмову Центральної виборчої комісії (ЦВК) зареєструвати його кандидатом у президенти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Згідно з даними суду, позивач просить визнати протиправним та скасувати постанову ЦВК №198 від 2 лютого 2019 року про відмову в реєстрації кандидата на пост президента, повторно розглянути подані документи і зареєструвати Симоненка кандидатом. Позов повинні розглянути 6 лютого.

Раніше повідомлялося, що 29 січня лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко подав документи в ЦВК. При цьому ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом на пост президента Симоненко. За словами голови комісії Тетяни Сліпачук, рішення про відмову було прийнято 16 членами комісії одноголосно.

Нагадаємо, міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Симоненко може виставити свою кандидатуру на вибори президента тільки як самовисуванець. За його словами, Комуністична партія України не має права висувати кандидатів на пост президента.

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