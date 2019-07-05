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Верховний суд остаточно заборонив Онищенко брати участь у виборах

Новини » Вибори 2019    05.07.2019 - 21:32
Верховний суд остаточно заборонив Онищенко брати участь у виборах
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд відхилив другу апеляційну скаргу Онищенка на рішення ЦВК

Верховний суд України повторно визнав правомірним відмову Центральної виборчої комісії (ЦВК) в реєстрації народного депутата Олександра Онищенка кандидатом на позачергові вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховного суду Facebook.

Як повідомляється, Суд розглянув другу апеляційну скаргу Онищенка на рішення ЦВК і підтвердив, що нардеп-утікач не надав необхідних документальних доказів того, що він останні п'ять років проживав в Україні.

"Своє перебування за межами України позивач пояснив участю у міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну", - йдеться в повідомленні.

Суд також відхилив посилання Онищенко про перебування його у статус заявника в процесі міжнародної захисту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК відмовилася реєструвати Онищенко кандидатом у депутати. Під час чергового засідання в суботу, 15 червня, ЦВК прийняла рішення відмовити Онищенко в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №93.

Пізніше Центрвиборчком подав апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який зобов'язав ЦВК зареєструвати втікача-нардепа Олександра Онищенка кандидадом у народні депутати.

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