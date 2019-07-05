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Верховный суд окончательно запретил Онищенко участвовать в выборах

Новости » Выборы 2019    05.07.2019 - 21:32
Верховный суд окончательно запретил Онищенко участвовать в выборах
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суд отклонил вторую апелляционную жалобу Онищенко на решение ЦИК

Верховный суд Украины повторно признал правомерным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации народного депутата Александра Онищенко кандидатом на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховного суда в Facebook.

Как сообщается, Суд рассмотрел вторую апелляционную жалобу Онищенко на решение ЦИК и подтвердил, что нардеп-беглец не предоставил необходимых документальных доказательств того, что он последние пять лет проживал в Украине.

"Свое пребывание за пределами Украины истец пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину", - говорится в сообщении. 

Суд также отклонил ссылки Онищенко о пребывании его в статусе заявителя в процессе международной защиты.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты. Во время очередного заседания в субботу, 15 июня, ЦИК приняла решение отказать Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №93.

Позже Центризбирком подал апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда, который обязал ЦИК зарегистрировать беглеца-нардепа Александра Онищенко кандидадом в народные депутаты.

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