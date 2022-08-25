Верховний комісар ООН закликала Путіна припинити війну проти України

В ООН підкреслили, що президенту РФ Володимиру Путіну необхідно припинити повномасштабну війну проти України, оскільки страждає мирне населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, яку наводить The Guardian.
За її словами, останні шість місяців з початку повномасштабного вторгнення російських військ "стали неймовірно страшними для народу України", близько 6,8 мільйона людей були змушені виїхати зі своєї країни.
"Я закликаю президента Росії припинити збройний напад на Україну", - заявила Бачелет.
Також вона наголосила на необхідності негайного виведення російських військ з території Запорізької АЕС. Їх присутність на станції створює немислимі загрози для цивільного населення і навколишнього середовища.
Нагадаємо, раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі анонсував візит на Запорізьку АЕС найближчими днями у зв'язку з критичною ситуацією навколо станції.
Також ми писали, що постійний представник України в ООН Сергій Кислиця закликав МАГАТЕ подумати над постійною присутністю своїх представників на ЗАЕС.
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