Гендиректор МАГАТЕ анонсував візит на ЗАЕС найближчими днями, але є умова
Місія МАГАТЕ може відвідати Запорізьку АЕС вже найближчими днями, але для цього необхідна згода Києва і Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
"Я продовжую дуже активно і інтенсивно консультуватися з усіма сторонами (щодо візиту на ЗАЕС - ред.), щоб ця життєво важлива місія МАГАТЕ могла відбутися без подальших затримок. Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті і знизити ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться у найближчі кілька днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом", - підкреслив Гроссі.
За його словами, Україна вже поінформувала МАГАТЕ про останні обстріли Запорізької АЕС росіянами, які відбулися з 20 по 22 серпня. Зокрема, в результаті атак окупантів була пошкоджена інфраструктура станції, включаючи лабораторні та хімічні установки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за інформацією "Енергоатому", на Запорізькій АЕС через регулярні обстріли існує ризик порушення норм радіаційної безпеки. Російські військові пошкодили естакаду.
Також ми писали, що влада Запорізької області вже почала підготовку до можливого візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС.
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