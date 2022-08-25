Верховный комиссар ООН призвала Путина прекратить войну против Украины

По ее словам, последние шесть месяцев с начала полномасштабного вторжения российских войск "стали невообразимо страшными для народа Украины", около 6,8 миллиона человек были вынуждены выехать из своей страны.

"Я призываю президента России прекратить вооруженное нападение на Украину", - заявила Бачелет.

Также она подчеркнула необходимость немедленного вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Их присутствие на станции создает немыслимые угрозы для гражданского населения и окружающей среды.