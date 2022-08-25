Верховный комиссар ООН призвала Путина прекратить войну против Украины

В ООН подчеркнули, что президенту РФ Владимиру Путину необходимо прекратить полномасштабную войну против Украины, поскольку страдает мирное население.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, которое приводит The Guardian.
По ее словам, последние шесть месяцев с начала полномасштабного вторжения российских войск "стали невообразимо страшными для народа Украины", около 6,8 миллиона человек были вынуждены выехать из своей страны.
"Я призываю президента России прекратить вооруженное нападение на Украину", - заявила Бачелет.
Также она подчеркнула необходимость немедленного вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Их присутствие на станции создает немыслимые угрозы для гражданского населения и окружающей среды.
Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал визит на Запорожскую АЭС в ближайшие дни в связи с критической ситуацией вокруг станции.
Также мы писали, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал МАГАТЭ подумать над постоянным присутствием своих представителей на ЗАЭС.
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