Верховний комісар ООН закликала Путіна припинити війну проти України

В ООН підкреслили, що президенту РФ Володимиру Путіну необхідно припинити повномасштабну війну проти України, оскільки страждає мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, яку наводить The Guardian .

За її словами, останні шість місяців з початку повномасштабного вторгнення російських військ "стали неймовірно страшними для народу України", близько 6,8 мільйона людей були змушені виїхати зі своєї країни.

"Я закликаю президента Росії припинити збройний напад на Україну", - заявила Бачелет.

Також вона наголосила на необхідності негайного виведення російських військ з території Запорізької АЕС. Їх присутність на станції створює немислимі загрози для цивільного населення і навколишнього середовища.