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Верховный комиссар ООН призвала Путина прекратить войну против Украины

Новина українською →
Четверг 25 августа 2022 15:46
Верховный комиссар ООН призвала Путина прекратить войну против Украины Фото: Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека (flickr by Chile Ayuda a Chile)
Автор: Иван Носальский

В ООН подчеркнули, что президенту РФ Владимиру Путину необходимо прекратить полномасштабную войну против Украины, поскольку страдает мирное население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, которое приводит The Guardian.

По ее словам, последние шесть месяцев с начала полномасштабного вторжения российских войск "стали невообразимо страшными для народа Украины", около 6,8 миллиона человек были вынуждены выехать из своей страны.

"Я призываю президента России прекратить вооруженное нападение на Украину", - заявила Бачелет.

Также она подчеркнула необходимость немедленного вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Их присутствие на станции создает немыслимые угрозы для гражданского населения и окружающей среды.

Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал визит на Запорожскую АЭС в ближайшие дни в связи с критической ситуацией вокруг станции.

Также мы писали, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал МАГАТЭ подумать над постоянным присутствием своих представителей на ЗАЭС.

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