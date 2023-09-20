Верховная рада приступила к рассмотрению проекта госбюджета-2024

Верховная рада Украины приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2024 год. Это первый этап долгого процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка в Telegram.

"Парламент начинает процедуру представления бюджета 2024 года", - написал он, отметив, что она не нуждается в голосовании в зале.

По его словам, после представления у депутатов будет 10 дней, чтобы представить свои предложения в бюджет до 1 октября. "Дальше это сводится в бюджет с предложениями депутатов и уже последует первое голосование (до 20 октября)", - добавил он.

Позже Железняк сообщил, что постановление об отклонении проекта не набрало необходимых голосов. "Все. Бюджет 2024 года представлен", - написал депутат.

Таким образом, Рада приняла проект госбюджета-2024 к сведению.

Проект бюджета-2024

Напомним, Кабинет министров 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год и подал его в Раду. Проект №10000 предусматривает доходы общего фонда в 1 трлн 560 млрд гривен и расходы в 3 трлн 108 млрд гривен.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, ключевой акцент проекта - оборона и безопасность, на которые будут направлены более половины всех ресурсов бюджета - 1 трлн 685 млрд гривен, что на 113 млрд гривен больше, чем в этом году.

Основные показатели бюджета

Кабинет министров прогнозирует, что рост экономики Украины ускорится в 2024 году до 5,0% по сравнению с 2,8% в текущем году. По прогнозу правительства, в 2024 году номинальный ВВП составит 7,825 трлн гривен.

По итогам 2024 года ожидается, что потребительская инфляция продолжит замедление до 10,8% в декабре к декабрю предыдущего года. В 2023 году инфляция ожидается на уровне 14,7%.

Кабмин ожидает незначительную девальвацию курса национальной валюты к доллару в 2024 году, средний курс прогнозируется на уровне 41,4 грн/доллар. Сейчас НБУ держит курс на уровне 36,6 грн/доллар.

В проекте госбюджета заложено повышение минимальной зарплаты в 2024 году с 1 января до 7100 гривен, с 1 апреля - 8000 гривен. Минималка не менялась в 2023 году и сейчас составляет 6700 гривен. От минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. После повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников.

Кабмин предлагает повысить в 2024 году прожиточный минимум с 2589 гривен до 2920 гривен и минимальную пенсию с 2093 гривен до 2361 гривны. Таким образом, социальные стандарты возрастут на 12,8%, при том, что инфляция ожидается на уровне 10,8%. Прожиточный минимум не повышался в 2023 году.

Расходы на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа составят 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

Кабинет министров Украины ожидает значительное снижение "рисков безопасности" во второй половине 2024 года. В то же время, Москва продолжит применять террористические методы для препятствования развитию Украины, отмечается в приложениях к проекту бюджета.

Правительство рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году помощь на сумму 41,4 млрд долларов (1,712 трлн гривен).

Бюджетный процесс

Кабмин должен подать проект госбюджета на следующий год до 15 сентября. Согласно процедуре, после регистрации его должны представить на заседании Рады. Если документ принят к рассмотрению, то начинается подготовка к первому чтению.

В это время профильный бюджетный комитет Рады принимает предложения от депутатов. После выводов профильного комитета до 20 октября должно пройти первое чтение.

Одобренные бюджетные выводы должны учитываться Кабмином при подготовке ко второму чтению.

Во время второго чтения утверждаются общий объем дефицита, максимальный гослдолг, общие суммы доходов и расходов, размер минимальной зарплаты, прожиточный минимум и ряд других показателей. Другие статьи проекта, не принятые во втором чтении, переносятся на третье.

В целом закон о государственном бюджете на следующий должен быть принят до 1 декабря.