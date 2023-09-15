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Расходы на субсидии и льготы в проекте бюджета-2024 увеличили на треть

Украина, Пятница 15 сентября 2023 13:49
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Расходы на субсидии и льготы в проекте бюджета-2024 увеличили на треть Фото: сумма на субсидии вырастет на 12 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год предлагает увеличить почти на треть расходы на жилищные субсидии и льготы. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка, обнародовавшего проект бюджета.

Как отмечается в пояснительной записке, расходы на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа составят 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%.

"В целях аккумулирования расходов на выплату льгот и жилищных субсидий населению и обеспечения оперативного их финансирования в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год такие расходы учтены по новой бюджетной программе, ответственным исполнителем которой будет Пенсионный фонд Украины", - говорится в документе.

Ранее Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год и определил одним из пяти приоритетов социальной поддержки.

Напомним, в июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении.

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