Расходы на субсидии и льготы в проекте бюджета-2024 увеличили на треть

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год предлагает увеличить почти на треть расходы на жилищные субсидии и льготы. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

Как отмечается в пояснительной записке, расходы на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа составят 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%.

"В целях аккумулирования расходов на выплату льгот и жилищных субсидий населению и обеспечения оперативного их финансирования в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год такие расходы учтены по новой бюджетной программе, ответственным исполнителем которой будет Пенсионный фонд Украины", - говорится в документе.