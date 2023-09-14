Деньги на армию, рост пенсий и зарплат. Главные приоритеты бюджета-2024

Проект государственного бюджета Украины на 2024 год уже сверстан и в ближайшее время должен появиться в Верховной раде. Но еще до его опубликования известно о росте расходов на оборонку и социалку.

Когда появится бюджет-2024

Согласно требованиям закона, документ должны внести в Верховную раду до 15 сентября.

"Его разработка уже на финальной стадии", - говорил еще неделю назад премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно процедуре, после регистрации его должны представить на заседании Рады. По результатам обсуждений документ могут отклонить. В таком случае Кабмин обязан в течение семи дней подать проект с обоснованием внесенных изменений.

Если документ принят к рассмотрению, то начинается подготовка к первому чтению. В это время профильный бюджетный комитет Рады принимает предложения. Поправки и дополнения могут предлагать все субъекты законодательной инициативы от президента до Нацбанка. Кроме того, Счетная палата до 1 октября должна провести экспертизу проекта.

После выводов профильного комитета до 20 октября должно пройти первое чтение. Одобренные бюджетные выводы должны учитываться Кабмином при подготовке ко второму чтению.

Во время второго чтения утверждаются общий объем дефицита (профицита), максимальный гослдолг, общие суммы доходов и расходов, размер минимальной зарплаты, прожиточный минимум и ряд других показателей. Другие статьи проекта, не принятые во втором чтении, переносятся на третье

Закон о государственном бюджете на 2024 год должен быть принят до 1 декабря.

Три приоритета

Премьер Шмыгаль выделяет три приоритета. Главным остается сектор безопасности и обороны. Вторым будут социальные выплаты, зарплаты врачей и учителей.

"Планируем двухэтапное увеличение минимальной заработной платы. Закладываем индексацию пенсий, будут финансироваться субсидии, пособия ВПЛ и другие выплаты", - подчеркнул он.

Третий приоритет - восстановление. Причем как завершение текущих проектов, так и запуск новых.

Оборонный бюджет не урежут

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из обращений заявил, что оборона и безопасность остаются "номером один". И оборонный бюджет будет по меньшей мере на уровне этого года, то есть 1 трлн 600 млрд гривен.

Как добавили в Минфине, в проекте на 2024 год предусмотрено первоочередное финансирование этого сектора. Предлагается направить военный налог на доходы физлиц (НДФЛ) в специальный фонд госбюджета на развитие оборонно-промышленного комплекса.

"За 2023 год прогнозируемая сумма составит более 96 млрд гривен. В то время как в 2021 году - около 12 млрд гривен. Рост происходит только потому, что государство увеличивает расходы на сектор обороны и зарплаты военных", - заявил сегодня Денис Шмыгаль.

На дроны и оружие почти +100 млрд

В бюджет-2024 закладываются дополнительные деньги на производство оружия, а также на производство и закупку дронов.

"Плюс почти 100 млрд гривен целенаправленно - на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты", - говорил Зеленский.

Сегодня Шмыгаль уточнил, что на эти статьи выделят +93,7 млрд гривен.

Что будет с курсом доллара

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, среднегодовой курс ожидается на отметке в 41,4 гривен за доллар. Этот прогноз вошел в экономический макропрогноз правительства, утвержденный при подготовке бюджета-2024.

В то же время прогноз никак не влияет на официальные курсы Нацбанка. И обычно никогда не совпадает с реальным курсом. Например, в бюджет-2023 закладывали среднегодовой курс 42,2 гривны за доллар, при этом его до сих пор сохраняют фиксированным на отметке 36,6.

Социальные расходы и пенсии

На социалку направят не менее 469 млрд гривен. На систему здравоохранения выделяются дополнительные средства, как минимум, +24 млрд гривен к расходам 2023 года. Также закладывается рост расходов на образование, в первую очередь на зарплаты учителей и преподавателей.

Что касается пенсий, то украинцам обещают "существенную индексацию". Она запланирована на март, как и предусмотрено соответствующим законом. В Министерстве соцполитики говорили, что размер будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты.

В отношении ветеранов, то "определены новые подходы для их комплексной и максимально качественной поддержки", говорят в Минфине.

Насколько повысят минималку

О повышении минимально зарплаты, которая сейчас составляет 6700 гривен, говорят не только в правительстве. По словам президента Зеленского, она начнет расти в I полугодии 2024-го.

Согласно прогнозам Минфина, возможен рост минималки в два этапа:

с 1 января 2024 года - до 7 100 гривен

с 1 июля 2024 года - до 8 000 гривен

Отметим, нынешний уровень в 6700 гривен не менялся с октября 2022 года.

Зарплаты чиновникам по-новому

С 2024 года вводится новая система должностных окладов в органах государственной власти. Расходы на это заложены в проект бюджета.

Как заявил замминистра финансов Роман Ермоличев, новая модель предусматривает усиление роли должностного оклада и снижение вариативных составляющих, таких как премии. Размер минимального грейда будет привязан к минимальной заработной плате.

"Это позволит повысить эффективность деятельности госслужащих и ввести прозрачные и справедливые условия оплаты труда", - добавил замминистра.

Отметим, грейд - это группирование должностей по определенным факторам для определения постоянного размера оплаты труда.

Ресурс местных бюджетов будет больше, чем в 2021

Премьер Денис Шмыгаль сегодня сообщил, что накопленные свыше 200 млн гривен местных бюджетов и бюджетных учреждений останутся в распоряжении местных властей.

"Тем общинам, которым объективно не будет хватать средств, государство будет предоставлять базовую и оставит реверсную дотацию. Таким образом, ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 млрд гривен больше, чем был в 2021 до полномасштабного вторжения", - добавил он.

Какие есть риски

Министр финансов Сергей Марченко подчеркивает, что главные риски связаны с международной помощью. Если она не будет поступать вовремя, это создаст проблемы. В таком случае правительство будет вынуждено привлекать средства внутри страны, что может негативно повлиять на экономическую динамику.

"Мы бы не хотели эту макроэкономическую стабильность, достигнутую ценой чрезвычайных усилий, каким-то образом провоцировать или создавать проблемы в будущем. Делаем все, чтобы привлечь эти (внешние, - ред.) средства", - сказал он.