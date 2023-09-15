Минимальная зарплата в Украине в следующем году вырастет дважды, - проект бюджета

Кабинет министров Украины предлагает повысить в 2024 году минимальную зарплату дважды - с 1 января и с 1 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной Рады Ярослава Железняка , обнародовавшего проект бюджета.

Проект предлагает установить с 1 января 2024 года минимальную заработную плату:

в месячном размере: с 1 января - 7100 гривен, с 1 апреля - 8000 гривен;

в почасовом размере: с 1 января - 42,6 гривны, с 1 апреля - 48 гривен.

Кроме того, предлагается определить размер минимальной заработной платы на уровне 1600 гривен, которая применяется как расчетная величина для исчисления выплат по решениям суда

Таким образом, минималка вырастет на 19,4% при том, что инфляция ожидается на уровне 10,8%.

Кроме того, бюджетные изменения предусматривают, что должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 1 апреля до 3195 грн, с 1 июля 2024 - 3600 грн (сейчас этот показатель составляет 2893 гривен).

Минимальная зарплата в Украине не изменялась с 1 октября 2022 года и составляет 6700 гривен.

Ранее Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год и определил главным приоритетом оборону, расходы на которую составят половину бюджета.

От минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. После повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников. В правительстве следят за тем, чтобы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составил 44,5% от минимальной зарплаты.