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Минимальную пенсию в Украине повысят в следующем году после годичной паузы

Украина, Пятница 15 сентября 2023 13:05
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Минимальную пенсию в Украине повысят в следующем году после годичной паузы Фото: минимальная пенсия в Украине вырастет в 2024 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров предлагает повысить в 2024 году прожиточный минимум до 2589 гривен до 2920 гривен и минимальную пенсию с 2093 гривен до 2361 гривен. Такие показатели содержатся в проекте государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной Рады Ярослава Железняка, обнародовавшего проект бюджета.

Таким образом, социальные стандарты возрастут на 12,8%, при том, что инфляция ожидается на уровне 10,8%.

Проектом предлагается установить с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет - 2563 гривны;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3196 гривен;
  • трудоспособных лиц - 3028 гривен;
  • трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, - 2102 гривны;
  • трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов - 2102 гривны;
  • трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, -1600 гривен;
  • лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), - 2361 гривна.

Напомним, прожиточный минимум не повышался в 2023 году.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год и определил главным приоритетом оборону, расходы на которую составят половину бюджета.

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