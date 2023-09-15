Минимальную пенсию в Украине повысят в следующем году после годичной паузы
Кабинет министров предлагает повысить в 2024 году прожиточный минимум до 2589 гривен до 2920 гривен и минимальную пенсию с 2093 гривен до 2361 гривен. Такие показатели содержатся в проекте государственного бюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной Рады Ярослава Железняка, обнародовавшего проект бюджета.
Таким образом, социальные стандарты возрастут на 12,8%, при том, что инфляция ожидается на уровне 10,8%.
Проектом предлагается установить с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет - 2563 гривны;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3196 гривен;
- трудоспособных лиц - 3028 гривен;
- трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, - 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов - 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, -1600 гривен;
- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), - 2361 гривна.
Напомним, прожиточный минимум не повышался в 2023 году.
Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год и определил главным приоритетом оборону, расходы на которую составят половину бюджета.