Закон с "предохранителем". Зачем Украина ратифицирует Римский статут и есть ли риски

О том, что такое Римский статут, почему ратификацию откладывали и почему решились на третий год полномасштабной войны с Россией, - в материале РБК-Украина .

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Что такое Римский статут и "история отношений" с Украиной

Римский статут - это международный договор, который стал основой для создания Международного уголовного суда (МУС) с штаб-квартирой в Гааге, Нидерланды. Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу 1 июля 2002 года.

Статут определяет четкий перечень преступлений, которые международный суд может расследовать - это военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии.

На сегодня его подписали подписали 137 страны, 124 из которых ратифицировали. Эти государства стали участниками МУС, а преступления, совершенные их гражданами или на их территории, подсудимы ему по факту ратификации статута или на основании признания юрисдикции (как сейчас в случае с Украиной).

Некоторые страны негативно относятся к самой идее Международного уголовного суда. По их мнению, МУС ограничивает суверенитет государства и имеет неопределенную широкую компетенцию. Такого мнения, например, придерживаются США, Китай, Индия, Израиль и Иран.

Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, но не ратифицировала его. А президент Леонид Кучма подавал обращение в Конституционный суд с просьбой признать его неконституционным.

Согласно выводу КСУ от 11 июля 2001 года, статут не соответствовал Конституции в части положений преамбулы и ст. 1, согласно которым Международный уголовный суд дополняет национальные органы уголовной юстиции. То есть фактически дополняет украинскую судебную систему, что не предусмотрено Конституцией. Другими словами, такого суда нет в перечне судебных органов Украины.

Это юридическое решение отложило полноценное присоединение к работе Международного уголовного суда. Вопрос ратификации статута обострился в 2014 году, когда российские войска вторглись в Украину, оккупировали Крым и начали вооруженный конфликт на Донбассе.

Однако тогда власти вместо ратификации обратились в МУС с отдельными заявлениями о признании его юрисдикции. Первое касалось событий Революции достоинства, второе - российской агрессии с 20 февраля 2014 года.

Изучение этих заявлений длилось до марта 2022 года, когда прокурор МУС объявил о начале официального расследования. С тех пор были выданы ордера на арест шестерых подозреваемых, в том числе российского диктатора Владимира Путина, начальника генштаба Валерия Герасимова и уже бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

Однако полноценно участвовать в работе Международного уголовного суда Украина не торопилась. И занялась вопросом ратификации Римского статута только сейчас.

Что в законопроекте и зачем Украине ратификация статута

Законопроект о ратификации Римского статута состоит из четырех частей.

В частности, ст. 1 предусматривает ратификацию с оговоркой, что Украина не признает юрисдикцию МУС в течение 7 лет в отношении своих граждан (по военным преступлениям).

Ст. 2 подтверждает признание юрисдикции по преступлениям против человечности, геноцида и военных преступлений с 21 ноября 2013 года. Ст. 3 устанавливает, что закон вступает в силу одновременно с изменениями в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы в связи с ратификацией Римского статута (проект также внесен в парламент).

Ст. 4 содержит поручение Министерству иностранных дел при депонировании ратификационной грамоты уведомить депозитарий Римского статута о содержании ст. 2.

По мнению юристки компании "Нота-Групп" Екатерины Музычук, украинские власти ускоряются в связи с процессом вступления Украины в Европейский Союз.

"Мы постепенно выполняем требования, которые перед нами поставили партнеры. И ратификация Римского статута является одним из таких шагов", - рассказала она РБК-Украина.

Действительно, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, статут подлежит ратификации странами-подписантами, и это условие также заложено в ст. 8 Соглашения об ассоциации. Кроме того, изменения в Конституцию от 30 июня 2019 года предполагают, что Украина может признать юрисдикцию МУС на условиях, определенных Римским статутом.

Замглавы Офиса президента Ирина Мудрая называла еще несколько причин. По ее словам, за полноценным участием Украины в работе МУС последует более эффективное привлечение к ответственности российских военных преступников.

"Наше участие в работе МУС позволит усилить рассмотрение текущих дел, открыть новые и обеспечить справедливое наказание всем российским преступникам", - написала она в Facebook.

Также украинская сторона сможет формировать политику суда, выдвигать своего кандидата на должность судьи, утверждать распределение бюджета для надлежащего расследования российских преступлений, участвовать в выборах судей и т.д. Также ратификация статута - один из пунктов соглашений о безопасности с Нидерландами и Германией. То есть Украина получает помощь в обмен на реформы и гармонизацию своего законодательства с европейским.

Еще одна причина - участие в МУС упростит доступ украинцам к специальному Целевому фонду для пострадавших и повысит шансы на получение компенсаций.

"Для нас в этом вопросе приоритет №1 - сотрудничать с международным судом для наказания российских военных преступников. Думаю, поэтому мы и идем к окончательной ратификации статута. Чтобы стать полноправным участником коалиции МУС", - считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Почему раньше откладывали ратификацию Римского статута

Ратификация Римского статута откладывалась из-за позиции украинских политиков. Даже после полномасштабного вторжения России в Офисе президента называли ратификацию неактуальной, ссылаясь на то, что Москва может "заспамить" МУС исками о якобы украинских военных преступлениях.

А в июне 2022-го министр юстиции Денис Малюська говорил о проблемах в коммуникации, из-за чего у украинских военных сформировалось "заблуждение о документе, которое невозможно изменить в условиях военного положения.

"Долгое время была странная коммуникационная кампания, которая якобы "бьет по украинским военным, по добровольцам", которых "начнут арестовывать за границей". Все это - информация недостоверная, ложная. Часть такой информационной кампании проводят те, кто не разбирается на самом деле, что такое Римский статута, а часть - возможно, каким-то образом россияне", - подчеркивал он.

В период гибридной локальной войны на Донбассе с 2014 по 2022 годы, в которой Россия формально не участвовала, рисков от ратификации статута было гораздо больше, чем выгод. Теперь же в рамках полномасштабных боевых действий РФ является прямым агрессором и стороной войны, объясняет Фесенко.

По его мнению, ключевым фактором могла стать реальная позиция МУС, который выдал ордера на арест Путина, Шойгу и Герасимова.

"Это показало, что суд может занимать активную и решительную позицию по российским военным преступлениям, причем по высшим должностным лицам России, ответственным за войну. Возможно, этот фактор и стал для нас решающим как минимум в последнее время", - отметил собеседник.

Есть ли риски для украинских военных и какой заложен "предохранитель"

Полноценное присоединение Украины к Международному уголовному суду не означает, что появится риск привлечения украинских военных и граждан к ответственности, объясняла Ирина Мудрая.

Во-первых, Украина признала юрисдикцию суда в 2013 году, а Офис прокурора МУС начал расследование, охватывая любые обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершаемых на любой части территории Украины, любым лицом без ограничений по гражданству.

Во-вторых, в соответствии с фундаментальным принципом работы МУС украинские граждане могут предстать перед этим судом только в том случае, если национальные суды не могут или не желают привлекать к ответственности за международные преступления.

"Но важнейшим является то, что Украина ратифицирует Римский статут с заявлением по ст.124 Римского устава, согласно которому МУС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации", - подчеркнула Мудрая.

Последний пункт - это фактически предохранитель. В случае возникновения претензий со стороны суда семь лет будет действовать правовая норма, по которой МУС не будет судить украинцев. Как считает политолог Владимир Фесенко, это должно снять проблему как минимум на время войны с РФ и, возможно, на период после ее завершения.

Юристка Екатерина Музычук в целом соглашается с такой точкой зрения.

"Думаю, цифра в 7 лет как-то связана со сроками, на которые рассчитывает наша законодательная власть по поводу окончания войны. Возможно, еще и со сроками давности привлечения к ответственности, но скорее всего непосредственно привязана к войне", - отметила она.

По ее словам, "предохранитель" необходим, чтобы не вызвать большого резонанса, защитить военных и предотвратить чрезмерную критику. Тем не менее риски все равно остаются. В том числе тот факт, что добавляется новый орган судебной власти, не предусмотренный законодательством.

"Это несет определенные риски относительно имплементации норм и того, как это будет работать в дальнейшем. Но, конечно, о плюсах говорить гораздо легче. Прежде всего о возможности поиска и выдачи российских военных преступников на территории стран-участниц МУС", - сказала Музычук.

Сегодня на заседании комитета по внешней политике выступали министр юстиции и представитель Офиса генпрокурора, которые развенчали все мифы и стереотипы о Римском статуте. По словам главы комитета Александра Мережко, ратификация окажет минимально влияние на украинских военных. Законопроект вынесут на голосование завтра, 21 августа.

При подготовке текста использовались: данные из открытых источников, Facebook-страницы замглавы Офиса президента Ирины Мудрой, заявления министра юстиции Дениса Малюськи, законопроект о ратификации Римского статута и сопроводительные документы, текст вывода Конституционного суда Украины от 11 июля 2001 года, комментарии политолога Владимира Фесенко и юристки Екатерины Музычук.