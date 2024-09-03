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В Раде анонсировали день увольнений: изменят 50% состава Кабмина

Украина, Вторник 03 сентября 2024 19:26
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В Раде анонсировали день увольнений: изменят 50% состава Кабмина Фото: Давид Арахамия (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В украинском правительстве планируются кадровые перестановки - изменят более 50% состава Кабинета министров. В частности, завтра, 4 сентября, будет "день увольнений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.

"Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения", - написал Арахамия.

По его словам, "завтра будет день увольнений, а послезавтра - день назначений".

Окончательный список будет определен на заседании фракции 4 сентября.

Кадровые перестановки в Кабмине

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможные кадровые изменения в правительстве. В частности, он заявил о необходимости решить вопрос с большим количеством исполняющих обязанности министров в Кабмине.

Сегодня источники РБК-Украина в правительстве сообщили, что на этой неделе ожидаются многочисленные кадровые перестановки в Кабинете министров. Ротации возможны и в Офисе президента.

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