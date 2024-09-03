В Раде анонсировали день увольнений: изменят 50% состава Кабмина

В украинском правительстве планируются кадровые перестановки - изменят более 50% состава Кабинета министров. В частности, завтра, 4 сентября, будет "день увольнений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.