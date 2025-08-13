Вербовал через проповеди: СБУ разоблачила в Запорожье священника-агента РФ

Детали дела

По данным следствия, священник во время проповедей оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов, подыскивая пророссийски настроенных местных жителей. Впоследствии он начал вербовать их для работы на спецслужбы страны-агрессора.

СБУ вышла на его след после задержания в городе российского корректировщика огня, который уже осужден. Во время допроса он дал показания о священнике, после чего контрразведка задокументировала его подрывную деятельность.

Установлено, что клирик завербовал также 41-летнего мобилизованного в местную воинскую часть.

По инструкциям российской разведки он передавал данные о дислокации, численности и вооружении ВСУ на Запорожском направлении, включая информацию о своем батальоне, смежных подразделениях и фотокопии документов по развертыванию новых формирований.

Как установило расследование, священник и военный координировали свои действия с резидентом (старшим агентом) от 316-го разведцентра российского ГРУ. Им оказался экс-правоохранитель из Запорожья, который сбежал на временно оккупированную часть территории Украины и начал работать на РФ.

Во время обысков у задержанных обнаружены телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений. Также у клирика обнаружен российский паспорт, боеприпасы к автомату Калашникова и холодное оружие.

Что грозит

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена в условиях военного положения;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

действия против конституционного строя;

оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников;

нарушение равноправия граждан по признакам национальности или религии.

Фигуранты находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фото: СБУ разоблачила в Запорожье агентурную сеть игру, которой руководил священник УПЦ (МП) t.me/SBUkr)