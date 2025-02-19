Вэнсу не понравились ответы Зеленского на выпады Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его публичную критику в адрес американского лидера Дональда Трампа и его мирных инициатив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.
Вэнс охарактеризовал подход Зеленского как "позорный" и контрпродуктивный, подчеркнув, что такая тактика может поставить под угрозу отношения Украины с ее важнейшим союзником.
"Зеленский получает действительно плохие советы, и я не знаю, от кого. Он больше не имеет дела с Джо Байденом и администрацией Байдена. Он имеет дело с Дональдом Трампом и администрацией Трампа, - сказал Вэнс.
По его словам, "выяснять отношения с президентом США на публичной площадке - это не лучший способ иметь дело с президентом Трампом".
"Конечно, украинцы выскажут свою точку зрения. Но он нападает на единственную причину, по которой эта страна существует, публично, прямо сейчас. И это позорно. И это не то, что убедит президента Соединенных Штатов. На самом деле это будет иметь противоположный эффект", - отметил вице-президент США.
Он добавил, что разговаривал с Трампом сегодня утром, и "он невероятно сочувствует и восхищается народом Украины".
"Он хочет, чтобы убийства прекратились. Потому что он не хочет, чтобы невинные украинцы продолжали гибнуть. Он сказал, что цель администрации - положить конец конфликту. Зеленский должен отнестись к этому серьезно", - отметил Вэнс.
Он также осудил европейских политиков, которые критикуют Трампа за то, что тот предложил провести выборы в Украине.
"Идея о том, что нельзя проводить выборы во время войны, на мой взгляд, достаточно бессмысленная идея. И президент ясно дал понять, что, по его мнению, это должно произойти", - добавил вице-президент США.
Напомним, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоялась встреча между американскими и российскими чиновниками.
По словам представительницы Госдепа США Тэмми Брюс, во время встречи две стороны договорились назначить команды для работы над "прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было приемлемым для всех сторон".
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет признавать результаты такой встречи, поскольку там вопрос завершения войны обсуждали без украинской стороны.
Позже Зеленский подчеркнул, что Украина в начале полномасштабного вторжения не пошла на ультиматумы России. И не будет делать этого сейчас.
Кроме того, после встречи представителей США и России в Саудовской Аравии Трамп заявил, что якобы президент Владимир Зеленский имеет рейтинг доверия 4%.
В свою очередь Зеленский отметил, что информация о якобы 4% доверия к нему среди украинцев идет от России. По его словам, эти цифры обсуждаются между США и Россией.
Также сегодня Трамп выразил недовольство, что в Украине не проводят президентские выборы во время войны. Американский лидер назвал президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов".
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