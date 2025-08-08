Венса обвинили в злоупотреблении властью: ради развлечения приказал "поднять" реку

Вице-президента США Джей Ди Вэнса обвинили в беспрецедентном злоупотреблении властью. Так, чтобы он мог беспрепятственно покататься на лодке с семьей, по приказу Секретной службы был повышен уровень воды в реке в Огайо.

Это было сделано для обеспечения безопасного передвижения охраны Вэнса на моторных лодках, пока тот наслаждался греблей вместе с семьей.

Доказательством является тот факт, что согласно данным Геологической службы США, в дни празднования Вэнсом своего 41-летия наблюдалось внезапное повышение уровня воды в озере Caesar Creek, из которого берут начало воды реки.

В Корпусе инженеров армии США (USACE) заявили, что запрос соответствовал стандартным критериям эксплуатации гидросооружений и не требовал отклонений от обычных процедур.

В то же время бывший советник Белого дома по этике Норм Айзен раскритиковал этот инцидент: "Я получал немало странных просьб, работая с администрацией Обамы, но ни разу - поднять уровень воды для каякинга чиновника. Это выглядит как особая привилегия, которой не имеют обычные граждане".

Данный эпизод вызвал волну возмущения и обвинения в использовании государственных ресурсов для частных развлечений.

Кстати, это не первый случай, когда семейные поездки Вэнса сопровождаются резонансом. Например, в начале 2025 года протестующие пикетировали во время его лыжного отдыха в Вермонте из-за позиции правительства относительно войны в Украине.