Рубио назвал потенциального преемника Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил, что кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News .

"Что ж, я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого", - сказал Рубио.

Госсекретарь США считает, что Вэнс отлично справляется с ролью вице-президента. По словам Рубио, они являются близкими друзьями.

"Я надеюсь, что он действительно намерен это сделать", - добавил он.